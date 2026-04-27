紗栄子さんが自身のTikTokアカウントに、バッグの中身を紹介する動画を投稿。ポーチの中に入っている愛用コスメも披露してくれました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■持ち歩きリップに動画内に登場したのはこちら。LA MER/ザ･リップ トリートメント テラ 税込9,350円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るLA MER(@lamer)がシェアした投稿ケアとカラーの二つを叶えてくれ