紗栄子「落ちにくい」発色もキープ力も優秀な愛用リップを紹介

紗栄子さんが自身のTikTokアカウントに、バッグの中身を紹介する動画を投稿。ポーチの中に入っている愛用コスメも披露してくれました。

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■持ち歩きリップに

動画内に登場したのはこちら。

LA MER/ザ･リップ トリートメント テラ 税込9,350円（公式サイトより）

ケアとカラーの二つを叶えてくれるリップトリートメント。乾燥などの口元の悩みにアプローチし、若々しくふっくらとした印象へ導いてくれるアイテム。

紗栄子さんはポーチの中身を紹介する流れで「こちらのリップ」と取り出しながら紹介。

カラーについて「温かみのあるレンガ色」とテロップでコメントし、実際に塗布しながら「色味はこんな感じ」と発色も披露。さらに「発色良いマットカラー」とコメントし、しっかり色づく仕上がりに満足している様子を見せていました。

また、飲み物に口をつけるシーンでは「落ちにくい」とも明かし、色持ちの良さも実感しているようでした！

■動画もチェック

動画内では、バッグの中身や愛用アイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

@saeko_nichijyo バッグの中身紹介👜💄📸🫧#紗栄子の日常#バッグの中身 #購入品紹介#リップ#おすすめアイテム ♬ オリジナル楽曲 - saekono-nichijyo