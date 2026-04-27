この時期に多い「人材研修」を無意味にする、責任を取らない人事部の正体について解説します。営業部長に逆らえない人事課長がいるメーカーと、人事部がエリートコースになっている企業の決定的な違いとは？（FiveVai CHO、経営コンサルタント加藤芳久）新しい人事課長が研修でやらかした末路あるメーカーさんにおける実話を紹介します。筆者は15年以上も新入社員研修を担当させてもらっており、大変な感謝もありますし、親し