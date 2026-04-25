元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、現役時代の忘れられないスイーツの思い出を語った。シングルからペアに転向した高橋さん。ジャンプやリフトへの影響を考え、体重が増えないようストイックに調整していたという。「筋肉も必要ですけど、やっぱり軽いに越したことはないので。結構、食事に気を遣ったりしていて、ストイ