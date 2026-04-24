由利本荘市の「道の駅にしめ はまなすの里」がリニューアルオープンしました。食と体験のコンテンツが大幅に拡充し、地域の魅力をより身近に感じられる空間へと進化したということです。 18日はオープニングセレモニーが開かれ、由利本荘市出身で、由利本荘市ふるさと応援大使を務める生駒里奈さんがゲストとして登場。由利本荘市の湊市長などとテープカットを行い、生まれ変わった道の駅にし