この記事をまとめると ■欧州ではいまだにMT車が日常的に選ばれている ■MTが選ばれる理由は楽しいからではなくコスパ重視のためだ ■アメリカではMTによる運転は特殊技能のように認識されている 欧州はMTでアメリカはATという文化の背景 ヨーロッパを巡っていると、MT車がまだ一定以上の割合で走っていることに気づく。たとえば、空港に到着したあと、ホテル送迎の小型バンに乗り込むと女性ドライバーがシフトチェンジを当たり