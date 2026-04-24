中国メディアの環球網は23日、「中国企業の展開加速を背景に、韓国の電気自動車（EV）市場が再編に直面している」とする記事を掲載した。記事は複数の現地メディアの報道を基にしたもので、それによると「韓国EV市場は累計登録台数が100万台を突破する中、加速度的に大衆化段階に入りつつある」として、韓国では市場の需要が急拡大すると同時に、中国企業をはじめとする外資ブランドが参入・展開を加速させ、市場競争はヒートアッ