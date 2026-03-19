春眠暁を覚えずの季節、2026年3月18日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に睡眠の悩みを抱えている芸能人が集まった。質のいい睡眠の取り方について学んだが、夜中にトイレに行きたくても我慢するのが良いとのアドバイスに、「そりゃ無理だ」の声が出た。久保純子、大久保佳代子「夜中のおしっこ、2回は起きるよね」参加者の中からピックアップされた6人の睡眠中の体の動きや心拍数、生活習慣のアンケートから「眠りの