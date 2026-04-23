1992年に亡くなった伝説のロックスター、尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが23日までに自身のインスタグラムを更新。長男でシンガーソングライターの尾崎裕哉（36）との墓参りを報告した。繁美さんはハッシュタグで「#尾崎豊#尾崎裕哉#早めの命日参り」とつづり、豊さんが眠る墓を訪れる様子を投稿。墓前の写真には「あと3日で命日です」、裕哉との2ショットには「いつものように見護っていてね」と記した。こ