春の交通安全運動出発式香川県庁2026年4月 香川県警は、4月6日から15日までの10日間行われた、春の交通安全運動の実施結果を発表し、期間中、交通事故による死者の数が2年ぶりにゼロだったことが分かりました。 発表によりますと、期間中の交通事故発生件数は73件（前年比2件増）で、交通事故による負傷者の数は87人（前年比3人増）、死者の数は2年ぶりに0人（前年比2人減）でした。 交通違反の検挙件数は987件で、2