今回のテーマは、「お金に好かれる人の共通点」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。膨大な資産を築く方にはいくつかの特徴があります。さっそく解説します。1.お金の入り口・出口を正確に把握しているお金に好かれる人は、お金の入り口・出口を正確に把握して