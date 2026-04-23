筆者がアラフォーに差しかかろうとしていた頃、最後の独身だった友人A子の結婚が決まり、久しぶりの明るい話題に胸が躍りました。しかしクローゼットを開けてみると、手持ちのパーティードレスは5年以上前のもので、丈も短くデザインも古いことに気づき愕然とします。新しく買う余裕もなく、このまま着ていくのはさすがに気が引ける──そんな悩みを抱えることになったのですが……？ 金欠の救世主……し