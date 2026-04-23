村上は早くも9号。圧巻のパワーを見せつけている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆がまたも圧巻のパワーを見せつけた。現地時間4月21日、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季9号本塁打をマーク。4戦連続アーチ、さらにメジャーで2度目となる3安打を記録し、チームの勝利に貢献した。ホワイトソックス打線の軸として、堂々たる活躍を続ける背番号5の存在感は増す一方だ。【動画】打った瞬間！村上宗隆が放ったメジャー