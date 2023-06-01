[4.22 プレミアリーグ第34節](バイタリティ スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチDF 3 アドリエン・トリュフォーDF 5 マルコス・セネシDF 20 アレックス・ヒメネスDF 23 ジェームス・ヒルMF 7 デイビッド・ブルックスMF 8 アレックス・スコットMF 10 ライアン・クリスティーMF 16 マーカス・タバーニアーMF 22 エリー・ジュニオール・クルピFW 9 エバニウソン控えGK 29 クリ