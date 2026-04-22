日本スケート連盟は２２日、２０２５年度の最優秀選手賞に相当するＪＯＣ杯の受賞者に、今季限りで現役を退くフィギュアの三浦璃来さん、木原龍一さんの「りくりゅう」ペアとスピード女子の高木美帆さんを選んだ。りくりゅうはミラノ・コルティナ五輪でペアでは日本勢初となる金メダルを獲得。高木さんは同五輪で銅３個を獲得し、獲得メダル数を冬季五輪で日本勢最多の通算１０個とした。りくりゅうと高木さんのほか、同じく