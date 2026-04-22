「EVAN」が公の場に姿を現した。4月22日、ソウルのムシンサ・メガストア聖水では、カラコンブランド「Qrsessed」のフォトイベントが開催された。【写真10枚】“元ヒスン”EVANが脱退後、初の公の場にアンバサダーを務めるEVANが出席している。ヒスン改めEVANは去る3月、ENHYPENからの脱退を発表し、ソロアーティストとして活動すると発表した。今回のイベントは脱退後、初の公式の場となった。（写真提供＝OSEN）EVAN◇EVAN（元ENH