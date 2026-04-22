楽天グループは、楽天市場に特設ページ「Diggly（ディグリー）」を開設した。楽天市場の商品群から個性的なアイテムが厳選して掲載される。 「Diggly」の名称は、「掘り出す・発掘する」を意味する「Dig」が由来。出会ったことのない商品を発掘するような購買体験を目指すページとなる。 Digglyは検索せずともユニークな商品と出会えるよう設計されている。商品の開発秘話などを紹介