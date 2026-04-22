楽天グループは、楽天市場に特設ページ「Diggly（ディグリー）」を開設した。楽天市場の商品群から個性的なアイテムが厳選して掲載される。

「Diggly」の名称は、「掘り出す・発掘する」を意味する「Dig」が由来。出会ったことのない商品を発掘するような購買体験を目指すページとなる。

Digglyは検索せずともユニークな商品と出会えるよう設計されている。商品の開発秘話などを紹介するストーリーや、キーワードから商品を紹介する「今月のワードチョイス」といったコンテンツのほか、各商品ジャンルの仮想店長キャラクターが商品を紹介する「Diggly World」などを楽しめる。

Diggly World。ショップが立ち並ぶ立体的なUIを動かして探索できる。ショップを選択すると、仮想店長が商品を紹介してくれる

編集部で確認したところ、サンワダイレクトやNothingの製品など、Diggly編集部が厳選したさまざまなショップの商品が掲載されている。Diggly内で商品をクリックすると、楽天市場の商品ページに遷移し、通常通り購入できる。

また、楽天グループはマクアケと連携。クラウドファンディングサイト「Makuake」から誕生し、「Makuake STORE 楽天市場店」で販売されている商品もDigglyで紹介されている。Digglyページ内の「アイテムストーリー」「次世代アイテム」などのコーナーに展開される。

Diggly内のコーナー