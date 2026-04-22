帝国データバンク新潟支店によりますと、新潟市東区の「県都食品環境分析センター」は2月13日付けで事業を停止し、5月中をメドに新潟地裁に自己破産を申請する予定です。1992年に創業した食品検査業者で、食品メーカー各社が製造する食品の細菌検査を主力に、食品工場、食品スーパー、外食産業など食品を取扱う企業の従業員の腸内細菌検査、ノロウイルス検査のほか、輸出用ニシキゴイのコイヘ