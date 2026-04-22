音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が21日に公開された鈴木おさむ（53）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。AKB48時代の指原莉乃について語る場面があった。指原は2012年、一部週刊誌に過去の交際が報じられ、恋愛禁止ルールによりHKT48へ移籍。文春に捕まったと一報が入った際、秋元氏は「焦りもせず、どうやったら一番面白くなるだろうって思っちゃう。放送作家のクセが抜