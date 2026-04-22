音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が21日に公開された鈴木おさむ（53）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。AKB48時代の指原莉乃について語る場面があった。

指原は2012年、一部週刊誌に過去の交際が報じられ、恋愛禁止ルールによりHKT48へ移籍。文春に捕まったと一報が入った際、秋元氏は「焦りもせず、どうやったら一番面白くなるだろうって思っちゃう。放送作家のクセが抜けないんだと思う」とスキャンダルを逆手に取る方に思考が向かっていたと回顧。

秋元氏は「お前大分出身だし、九州だったら家（実家）にもすぐ帰れるしHKT、博多48に行くのはどうだ？」と指原に提案。指原は「それ面白いですね」と応じ、移籍が決まったと明かした。

さらに「やっぱり指原先生の凄いところは」と続け、指原の移籍を発表したニッポン放送「オールナイトニッポン」の生放送を回顧。「俺ニッポン放送行ったら、指原もうスナック菓子なんか食べて、コーヒー飲んで大笑いしてるわけ。“お前さぁ、今日反省する回なんじゃないの？”って思って」と普段通りの指原がいたといい「で、生放送始まって“指原、HKT移籍な”って言ったら、号泣するわけよ」。

このぶっちゃけに鈴木氏も思わず大笑い。2人で「さすがですよ」「さすがですね」と指原に賛辞を送った。