株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト「マイナビ転職」は、２０〜５０代の正社員６００人に聞いた、「睡眠と仕事に関する実態調査」の結果を発表した。成人は６時間以上の睡眠をとることが推奨されているなか、２０〜５０代の正社員に睡眠時間の実態を聞いたところ、平均睡眠時間は６時間１４分で、「６時間未満（計）」の人は２６．９％存在。約４人に１人は推奨時間よりも睡眠時間が短い結果となった。理想の睡眠時