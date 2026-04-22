ハウス食品は「完熟トマトのハヤシライスソース」の新ブランドキャラクターに藤本美貴さんを起用し、新TVCM「ハヤシの出番だ！」篇を制作した。4月1日から全国で放映を開始。発売30周年を迎えた同ブランドの提案を強化する。「完熟トマトのハヤシライスソース」はルウハヤシ市場売上ナンバーワンブランド。子どもから大人まで楽しめるハヤシライスソースとして支持されている。2月には従来品に比べ煮込み時間を5分短縮し、フラ