有村架純が運転する日産車どんなクルマ？様々な映画やドラマで主演を務めている女優の有村架純さん。最近では、2026年4月12日スタートのTBS系日曜劇場「GIFT」に出演し、注目が集まっています。そんな有村さんは、日産のコンパクトカー「ノート」のCMにも出演しています。有村さんが運転するノートとは一体どのようなモデルなのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ 「有村架純」×「日産車」を動画で見る！ノートは日産が展