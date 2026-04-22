有村架純が運転する日産車どんなクルマ？

様々な映画やドラマで主演を務めている女優の有村架純さん。最近では、2026年4月12日スタートのTBS系日曜劇場「GIFT」に出演し、注目が集まっています。

そんな有村さんは、日産のコンパクトカー「ノート」のCMにも出演しています。有村さんが運転するノートとは一体どのようなモデルなのでしょうか。

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ノートは日産が展開するコンパクトカーの主力モデルで、2005年の初代発売から2度のフルモデルチェンジを経て、現行の3代目は2020年に登場しました。

その後も改良が続けられ、直近では2025年8月に装備の最適化が行われ、機能性がさらに向上しています。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm、ホイールベース2580mと、都市部や狭い道路でも扱いやすいサイズ感と、軽快なハンドリングを実現しています。

エクステリアは、デジタルVモーションを採用したフロントグリルに、シャープなLEDヘッドランプが特徴です。

コンパクトながらも、シンプルで引き締まったフォルムにより、先進性と存在感を両立したデザインに仕上げられています。

インテリアは、9インチの高解像度大型モニターを中心としたコックピット、広い室内空間と使いやすいスイッチ配置などで、視認性・操作性に優れており、日常で扱いやすい室内設計となっています。

パワートレインは、1.2リッター直列3気筒エンジンと、高出力モーターを組み合わせた日産独自のハイブリッドシステム「第2世代e-POWER」を搭載しています。

駆動方式には2WD（FF）と4WDを設定しており、2WDモデルではフロントモーターの最高出力は85kW（116PS）を発揮。

また、燃費性能にも優れており、WLTCモードで最大28.4km／Lを実現しています。スムーズかつ力強い走行性能と経済性をバランスよく兼ね備えた1台です。

また安全面では、360度セーフティアシスト（全方位運転支援システム）をはじめ、インテリジェント エマージェンシーブレーキやプロパイロットなど、先進の運転支援機能装備が充実している点も魅力のひとつです。

車両価格（税込）は、232万8700円からと紹介されています。

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有村さんは2024年1月、ノートのCeO（Chief e-POWER Officer）に就任。

同時期に公開されたCM「この感覚、もう戻れない」篇では、「ちょっとカフェ行ってくるね」とノートに乗り込み、e-POWERならではの滑らかな加速を「スーーーン！」と表現する姿が印象的です。

「この感覚、もう戻れない」というキャッチコピーとともに、走りの楽しさを印象づける内容となっています。

その後も発表会やWEBムービーを通じて、自身の運転体験を交えながらノートの魅力を発信。2025年8月には新たに「NOTEで街乗り スキマ時間にちょっとカフェまで」篇も公開されました。

インタビューでは、「時間さえあったらドライブしたくなりますね」と語り、イメージカラー「スミレ」についても「マジックアワー（日没前後の最も美しい時間帯）の色味ですごく好き」とコメントしています。

これについてユーザーからは、「有村さんの雰囲気にぴったりなクルマ」「かわいすぎる」「有村架純ちゃんとドライブしたい」といった声や、「街乗りはこれで充分」とノートを支持する意見も寄せられました。

CMでの有村さんの自然体な魅力とともに、実用性と走りの楽しさを両立したコンパクトカーとして、ノートの今後の展開に期待が高まります。