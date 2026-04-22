元「モーニング娘。」メンバーで２代目リーダーを務めた飯田圭織が、野球観戦を楽しむ姿を披露した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「春休みの思い出♡」と書き出すと、北海道日本ハムファイターズのユニフォーム姿で野球観戦に訪れる様子などをアップ。「念願のエスコンフィールド北海道へ行ってきました！！息子の卒業祝いで行きたい場所をエスコンと即答！！私の血を引いて笑息子もファイターズファンで