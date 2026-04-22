元「モーニング娘。」メンバーで２代目リーダーを務めた飯田圭織が、野球観戦を楽しむ姿を披露した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「春休みの思い出♡」と書き出すと、北海道日本ハムファイターズのユニフォーム姿で野球観戦に訪れる様子などをアップ。「念願のエスコンフィールド北海道へ行ってきました！！息子の卒業祝いで行きたい場所をエスコンと即答！！私の血を引いて笑息子もファイターズファンです」と親子そろって日ハムファンであることを明かした。

さらに「ファイターズ恒例、５回裏のＹＭＣＡを全力で踊っていたら モニターに映してもらえてテンション上がるました〜」とも明かし、「この日はファイターズ大勝利の日でヒーローインタビューも４人という大盛り上がりでした ファンなのになかなか本拠地に応援に行くことが出来ないのは残念ですが、私と子ども達の念願が叶ってよかったぁ」と充実した春休みを振り返った。

この投稿には「かわいいーーー！！！」「かおりん美人すぎ」「ＦＩＧＨＴＥＲＳのユニ､似合ってますね」「全力で踊ったかおりん見たかったなあ」などの声が寄せられている。

飯田は先日、「息子の中学校合格をいただけるまでは親子共々緊張感のある日々を過ごし、無事新たな夢を抱えての卒業となった事が何とも誇らしく、そして息子の努力と成長を感じました」と息子が中学受験で合格し進学したことを報告し、反響を呼んだ。