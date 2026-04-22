【週刊少年サンデー 2026年21号】 4月22日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年21号」を本日4月22日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアは、日向坂46・小坂菜緒さんが登場。「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の聖地を巡る。 マンガの巻頭カラーは「M