女性が妊娠をすると、医師から「妊娠中は重い物を持たないように」と助言されることがあります。妊娠中の女性が「重い物」を持つことには、どんなリスクが潜んでいるのでしょうか。産婦人科医の尾西芳子さんが解説します。【閲覧注意】「すごい…！」 これが体外に出てきた「胎盤」の見た目です（写真）早産や流産のリスクが上昇妊娠中の女性が、重い物を持つと、体全体に力が入ります。腹筋などにも力が入るため、妊婦さんの