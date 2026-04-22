麻生久美子演じる「家族にないがしろにされる専業主婦」に共感の声毎日家族のためにおいしいご飯を作り、家事をして家を整え、家族を最優先にして生きている40代の専業主婦。大学生の長女も高校生の息子も家事を一切手伝わず、仕事で超多忙な夫は浮気の気配がして、この日も帰ってきたと思ったら「仕事」と称してすぐに出て行ってしまった。そんなときに娘が弟にこう言っているのを聞いてしまう。「けど、外に目がいくのもわかる。