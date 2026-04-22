1938年に誕生した「ZERO HALLIBURTON」は、高い堅牢性と機能性、そして時代を超えて受け継ぐスタイルを核とした、アルミニウムケースの代名詞といえるブランドである。2022年からはゴルフラインを展開し、洗練されたデザインと実用性を両立させた「旅とゴルフを愛する大人へ贈るゴルフコレクション」が支持を集める。 ZERO HALLIBURTONZHG-CB26 LX 今回紹介するキャディバッグは高級車の内装を思わせる上質な意匠