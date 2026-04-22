仕事のなかで「協力」や「チームワーク」といった美しい言葉をやたらと振りかざす企業には、用心したほうがいいかもしれない。投稿を寄せた東京都の60代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、1つのオーナーから受注する業務を、3つの業者が元請けから孫請けまでの関係で対応するプロジェクトに参加した。そこで元請けである「代表受注会社」から、「業者間は『一枚岩』になって業務に当たろう」と呼びかけられたという。（文：篠原