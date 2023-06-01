女優・白石聖（２７）がメッセンジャーを務めるサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」の新テレビＣＭ「香りがおいしさだったんだ」編が、今月２５日から全国で順次オンエアされる。この春、中味とパッケージを大幅にリニューアルしたオールフリーブランドから同２８日に新発売となるエールテイスト。今ＣＭでは、白石がひと口飲むと爽やかな香りを感じさせる黄金色の浮遊物が周囲を