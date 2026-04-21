元巨人の江川卓氏（７０）が２１日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。１９７３年、作新学院高３年夏の栃木県大会で２回戦、３回戦とノーヒットノーラン、宇都宮東との決勝でもノーヒットノーランを達成したことについて「なんとしても甲子園に出ないといけないという気持ちが強かったですから、疲労はあったのかもしれないですね、確かに。でも、甲