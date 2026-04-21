Nintendo Switch 2ソフト『スプラトゥーン レイダース』が、7月23日に発売されることが決定した。シリーズ初のスピンオフタイトルとなっている。あわせて紹介映像が公開された。【動画】新キャラ登場！公開された『スプラトゥーン レイダース』紹介映像ゲーム内容は、謎めく「ウズシオ諸島」を舞台に新たな主人公「メカニック」がすりみ連合と共に冒険を繰り広げることになる。価格はダウンロード版が6480円（税込）、パッケ