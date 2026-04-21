猫の長生きにつながる『寝床』の条件5つ 猫が好み、快適に眠れるようになる寝床を作るには、5つのポイントを重視すると良いでしょう。 1.安心して身を隠せる場所であること 猫は外敵から身を守る本能が強く、周囲が見渡せる場所や、ほどよく囲まれた空間を好む傾向があります。周囲から丸見えになる場所や人の出入りが多い環境など、猫にとって安心できない場所では熟睡しづらく、睡眠の質が下がることがあるので