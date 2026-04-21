中国・北京で人型ロボットのハーフマラソン大会が行われました。中国では今年、人型ロボットの「商業化元年」と位置づけて世界に技術力をアピールしています。■技術“劇的”に進化も…レベルはさまざま中国・北京で行われた「人型ロボット」のハーフマラソン大会。2回目となる今年は、去年の5倍の105チームが参戦しました。このロボットマラソン、前回は世界初の大会として注目されましたが、スタート直後から“ハプニング”が続