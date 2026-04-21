「広島−ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）２１日からのヤクルト３連戦（マツダ）で「ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜３０周年の想いをボールに込めて〜」が開催されている。スタメン発表では、新井監督が投じたモンスターボールから選手が登場する特別な映像が披露された。スコアボードの選手名はポケモン風にカタカナで表記されている。首脳陣と選手は背面に赤いピカチュウがプリントされた特別ユニホ