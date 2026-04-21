寿司チェーンのスシローは4月22日より、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、大阪･高槻の人気店“中村商店 高槻本店”監修の「香味清湯 塩らーめん」と、オリジナルの「ガツンと!醤油ガーリック油そば」を全国のスシロー店舗で販売開始する。中村商店 高槻本店〈香味清湯 塩らーめん〉食べログ点数3.70の高評価を獲得した“大阪･高槻で愛され続ける人気店”中村商店 高槻本店が監修。鶏･豚と魚介の旨みを合わせたス