【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Djo（ジョー）のアルバム『ディサイド』の国内盤が、6月3日にリリース。これを記念し、緊急来日も決定した。 ■世界的大ヒット曲「エンド・オブ・ビギニング」を収録！ 米マサチューセッツ州出身、1992年4月生まれのジョー・キーリーによる音楽プロジェクト・Djo。Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティ