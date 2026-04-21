「衆議院選挙、自民党から川松真一朗です。よろしくお願いいたします！」【画像】川松議員の公選法違反疑惑を捉えた“2枚の写真”「週刊文春」が入手した動画には、候補者名が書かれたタスキを肩から掛け、大声で通行人に投票を呼びかける男性が映っている。だが、よく見ると、タスキ姿の男性は候補者とはまったくの別人で……。法学部出身の川松真一朗氏©時事通信社◆◆◆国政に初挑戦した“高市チルドレン”「サナエ旋