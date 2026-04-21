２０日夕に発生した三陸沖を震源とする最大震度５強の地震から一夜明け、ビル外壁の落下による天井損壊など各地で被害が明らかになってきた。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表も継続。震度６強を観測した昨年１２月の青森県東方沖を震源とする地震に続いての事態で、大型連休を前に、観光関係者は影響を懸念している。「強い揺れが来た後すぐに『ドーン』という響く鈍い音が、上の方から鳴った」青森県八戸市の和菓