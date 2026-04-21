【写真】スクラブ×白衣姿が「素敵！」と話題の京本大我／スーツ姿のオフショット【動画】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告（4月26日放送） ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の公式SNSにて、京本大我（SixTONES）の白衣姿が公開され、ファンの話題を集めている。 ■京本大我、白衣姿のオフショット公開「次の方どうぞの図」 京本は、志尊淳主演のドラマ『10回切って倒れない木はな