TWICEのサナが、透明感あふれるビジュアルで視線を釘付けにした。4月21日、サナはソウル・松坡（ソンパ）区で開催されたファッションブランド「ポロ ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」のイベントに出席した。【写真】サナ、“春の女神”のような美貌サナは、ホワイトのノースリーブワンピースに水色のカーディガンを羽織った爽やかなスタイリングで会場に登場し、“春の女神”のような輝きを放った。カメラに向かってにこやか