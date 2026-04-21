TWICE・サナ、“春の女神”のような美貌で視線をクギ付けに！爽やかルックでイベント出席

TWICEのサナが、透明感あふれるビジュアルで視線を釘付けにした。

4月21日、サナはソウル・松坡（ソンパ）区で開催されたファッションブランド「ポロ ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」のイベントに出席した。

【写真】サナ、“春の女神”のような美貌

サナは、ホワイトのノースリーブワンピースに水色のカーディガンを羽織った爽やかなスタイリングで会場に登場し、“春の女神”のような輝きを放った。

カメラに向かってにこやかな笑みを浮かべ、余裕のある立ち振る舞いを見せたサナは、ポーズを変えながら多彩な表情を披露し、会場の雰囲気を一気に華やかにした。

（写真提供＝OSEN）サナ

（写真提供＝OSEN）サナ

なお、サナが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。