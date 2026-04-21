パーソル総合研究所は2026年4月16日、あらゆる雇用形態・業職種の10,000人を対象とした「働く1万人の就業・成長定点調査 2026」の結果を公開した。本調査は働き方の実態や就業意識、成長の実感の変化を明らかにすることを目的として2017年から毎年実施されており、2026年調査は2026年2月〜3月の期間、全国の15〜69歳の就業者を対象にインターネット調査にて行われた。○勤務先以外で何も「学んでいない」正社員が53.6%で過去最高勤