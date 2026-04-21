文化放送の田中博之社長の定例会見が２１日、東京・浜松町の同局で行われ、コンプライアンス違反から活動再開したフリーアナウンサーの生島ヒロシがパーソナリティーを務める新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）についてコメントした。４月改編への所感とついて語る中で、ほかの新番組とともに「予想された数字を上回るスタート」と手応え。録音での放送ということで、田中社長は初回放送の収録に足を運ん