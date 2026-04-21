・不動テトラが急反発、地盤改良事業の利益率改善などで２６年３月期業績は計画上振れ着地 ・日電硝が４連騰、超薄板ガラスを用いたスピーカー振動板が「Ｆｅａｓｔｒｅｘ」に採用 ・リファバスＧがＳ高、プラ再生などに官民投資１兆円との報道で ・アコムが大幅反発、営業貸付金利息が計画上回り２６年３月期業績は計画上振れ着地 ・日進工具に物色人気集中、ＡＩＤＣ関連で需要捉え２６年３月期営業利益は一転２