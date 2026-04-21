【リボルテックエステル・ブライト「英雄伝説空の軌跡SC」Ver.】 4月24日12時より予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテックエステル・ブライト『英雄伝説空の軌跡SC』Ver.」を4月24日12時より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。 本商品は日本ファルコムのRPG「軌跡」シリーズ