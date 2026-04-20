「ディオール（DIOR）」が、「ディオール アディクト」から新作リップ「ディオール アディクト グラス リップスティック」（全11色うち数量限定2色、各5940円、リフィル 各4730円）を5月1日に発売する。公式オンラインブティックと一部店舗では4月27日から先行販売する。【画像をもっと見る】ディオール アディクト グラス リップスティックは、グロスのツヤとリップスティックの色づきを両立。唇の温もりによってジェルのよう